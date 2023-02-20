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8 إصابات جديدة جراء الزلزال الأخير في تركيا.. وإيقاف الطيران بهطاي

كتب:

عمرو حسني
09:22 م | الإثنين 20 فبراير 2023
زلزال تركيا

زلزال تركيا

سجلت تركيا 20 هزة ارتدادية منذ وقوع الزلزال الجديد في هطاي اليوم، في الوقت الذي ذكر فيه نائب رئيس تركيا، أن 8 إصابات وقعت حتى الآن جراء الزلزال الأخير وتم تعطيل حركة الطيران في مطار هطاي.

تحذير من ارتفاع منسوب البحر 

وذكر نائب رئيس تركيا لقناة «العربية»، أن هناك مخاوف من ارتفاع منسوب مياه البحر حتى الآن، إذ أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية إلغاء التحذير الاحترازي بخصوص ارتفاع منسوب مياه البحر.

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بقلم عمرو حسني