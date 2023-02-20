رئيس شعبة الدواء لـ قصواء الخلالي: مصر تغطي 92% من احتياجات الأدوية

علق الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، على تقرير وكالة فيتش بأن مصر تعزز مكانتها كأكبر منتج للأدوية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، قائلا إن التقرير يعتبر شهادة نجاح لاتجاه الدولة منذ 8 سنوات لتفعيل الدور بأن مصر تكون رائدة في صناعة الدواء بالشرق الأوسط وإفريقيا.

وأضاف «عوف»، خلال لقاء ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة «CBC»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أنه جرى وضع استراتيجية واضحة من الدولة بأن الدواء يكون سلعة تخدم المواطن المصري ويكون لها دور كبير في التصدير، وبناء عليه بدأت الدولة في التحرك بجدية.

صناعة الدواء بدأت عام 1939

وأوضح أن صناعة الدواء بدأت عام 1939 أيام رائد الاقتصاد طلعت حرب؛ إذ كانت أول نواة لصناعة الدواء بشكل حقيقي، ثم في الستينيات أيام الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، ثم أخيرا في المرحلة الحالية، وهي مرحلة الانطلاقة للدواء المصري، حيث بدأت الدولة تخطط بشكل سليم وعلمي ومباشر بتغطية 92% من الاحتياجات.

وأشار إلى أن مصر بدأت في صناعة أدوية لم تكن تنتجها من قبل، ومن ثم بدأت في توطينها مثل تطعيم الفاكسينات وهي الصناعات الحيوية والبيولوجية، والتي لا تتواجد في الشرق الأوسط أو إفريقيا.

نمو السوق المصرية في مجال صناعة الدواء

وقال عوف، إن مصر بدأت في ضخ استثمارات قوية وفاعلة، وفي مشروعات كبيرة وعملاقة في مجال إنتاج وتوطين الأدوية، وبدأت تستعيد مكانتها إقليميا في ملف صناعة الدواء.

إنشاء مشتقات الدم

وأضاف أنه كان يتم استيراد مشتقات الدم، وكان بها مشكلات في السوق المصرية من ناحية الأسعار ودرجة المأمونية، ومصر ستنفرد بأنها ستكون إحدى الدول القليلة على العالم في إنشاء مشتقات الدم.

ولفت إلى أنه يوجد 170 مصنعا مرخصة للدواء لتغطية 92% من احتياجات مصر، وحجم السوق المصرية 120 مليار جنيه في 2023، ومن المتوقع نموها من 12 لـ 15%، وهذا من أكبر وأسرع الأسواق الدوائية.