فصل التيار الكهربائي عن بعض القرى في 7 مراكز بكفر الشيخ اليوم

أعلن قطاع كهرباء كفر الشيخ، التابع لشركة شمال الدلتا، فصل التيار الكهربائي اليوم الأربعاء، عن عدد من القرى والمناطق بـ7 مراكز في المحافظة، بدءا من الساعة 8 صباحا حتى 3 عصرا، أي لمدة 7 ساعات.

المناطق والقرى المتأثرة بفصل التيار الكهربائي

وقال القطاع، إن القرى والمناطق المتأثرة بفصل الكهرباء، اليوم، هي «كوم دميس وتوابعها، والجاهل وتوابعها، وكمسيون شرق وغرب، ومعدية مهدي، والنجاريين، وأرض العرب»، بمركز مطوبس، و«أبو طبل وتوابعها، ومسير وتوابعها»، بمركز كفر الشيخ، و«مجلس قروي المجد 55 والقري التابعة لها»، بمركز الرياض، و«حاذق وتوابعها»، بمركز بيلا، و«سد خميس وتوابعها»، بمركز سيدي سالم، و«شباس الملح، والمندورة»، بمركز دسوق، و«قرى 63، و65، و67»، بمركز الحامول.

إحلال وتجديد شبكات الجهد المتوسط

وذكر القطاع، أن فصل التيار الكهربائي يأتي لإحلال وتجديد شبكات الجهد المتوسط، فضلا عن تغيير موصلات، وزرع أعمدة، وصيانة طارئة، والنقل على أبراج جديدة، وتقليم أشجار، وصيانة أكشاك.

وتوجه قطاع كهرباء كفر الشيخ، بالاعتذار عن فصل التيار لإجراء الصيانة المطلوبة بهدف رفع كفاءة الخدمة، مناشدًا المواطنين والمنشآت الحكومية والخدمية المتأثرة بفصل الخدمة، اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية، التي تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة.