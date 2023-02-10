فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق في فوه كفر الشيخ للصيانة غدا

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، فصل التيار الكهربائي عن بعض المناطق وسط مدينة فوه غدا السبت، بداية من الساعة 10 صباحا وحتى 3 عصرا، وذلك بهدف إجراء أعمال الصيانة بعدد من لوحات توزيع الجهد الكهربائي وخطوط الكهرباء.

أماكن فصل التيار الكهربائي بمدينة فوه

وأضاف محافظ كفر الشيخ في بيان، أنه تلقى بيانا من قطاع كهرباء كفر الشيخ لفصل التيار الكهربائي بمدينة فوه بمناطق «البوسطة القديمة، بنكي مصر والقاهرة، مجلس المدينة، الإدارة الصحية، التأمين الصحي، محكمة فوه والإدارة البيطرية».

فصل التيار الكهربائي حتى الثالثة عصرا

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أنه سيتم فصل التيار الكهربائي غداً عن منطقة «زيتون، والسلخانة الجديدة، ومنطقة البدري، وأرض القضاة والمحامين، ومنطقة أحمد سليمان خلف التأمين الصحي، وتقسيم الموظفين، ومضرب فوه الحديث ومنطقة الشباسي، والعلوي مساكن العلوي، وقرية سنديون وتوابعها، وعربان وتوابعها».