فصل التيار الكهربائي عن بعض القرى في 4 مراكز بكفر الشيخ اليوم

أعلن قطاع كهرباء كفر الشيخ، التابع لشركة شمال الدلتا، فصل التياراليوم الخميس، عن عدد من القري والمناطق بـ4 مراكز في المحافظة، بدءا من الساعة الثامنة صباحا حتى الثالثة عصرا.

المناطق والقرى المتأثرة بفصل التيار الكهربائي

وقال القطاع، إن القرى والمناطق المتأثرة بفصل الكهرباء، اليوم، هي «خليج بحري، وأبو خشبة، وخان الجني وتوابعها، وأرض الجمعية، والقني وتوابعها، وبرمبال، وجزء من منية المرشد، والبرانية وتوابعها، والشاعر وتوابعها»، بمركز مطوبس، و«مسير وتوابعها»، بمركز كفر الشيخ، و«مجلس قروي العباسية والقري التابعة لها»، و«الروضة وتوابعها»، بمركز سيدي سالم.

وذكر القطاع، أن فصل التيار الكهربائي يأتي لإحلال وتجديد شبكات الجهد المتوسط، فضلاً عن تغيير موصلات، وزرع أعمدة، وصيانة طارئة، والنقل علي أبراج جديدة، وتقليم أشجار، وصيانة أكشاك.

تدبير تغذية بديلة خلال فترة الفصل

وناشد القطاع، المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات ومكاتب البريد وجميع المصالح المتأثرة بالفصل، تدبير تغذية بديلة خلال فترة الفصل، لحين عودة الكهرباء مرة أخرى.

يأتي ذلك،ضمن خطة الإحلال والتجديد لشبكات الجهد المتوسط التي يُجريها قطاع كهرباء كفر الشيخ، تحت إشراف المهندسة غادة أبو كيلة، وكيل وزارة الكهرباء.