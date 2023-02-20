نائب التنسيقية: قناة الوثائقية تلمس قضايا شائكة وأمورا اختلط على البعض حقيقتها

أشاد طارق الخولي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بانطلاق أول قناة وثائقية مصرية في تاريخ مصر، مؤكدا أن مصر دولة عظيمة، قادت ريادة المنطقة في صناعة الإعلام، ووجود قناة تعرض القصة كاملة لكل ما حدث عبر التاريخ المصري، يعد إضافة قوية ونقلة كبيرة في الإعلام المصري الذي شهد تطورا ملحوظا مهنيا وفنيا بفضل الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، التي تحمل على عاتقها مسؤولية تطوير الإعلام المصري من أجل القيام بدوره المجتمعي في تشكيل وعي الشعب المصري ورفع ثقافته.

انطلاق القناة الوثائقية

وأضاف عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في تصريح لـ الوطن، أن القناة الوثائقية تلمس قضايا شائكة وأمور اختلط على البعض حقيقتها لأنها لم توثق بشكل مرئي ومسموع، فقد تكون وثقت ببعض الكتب ولكن التوثيق عبر الشاشة هو الأوسع انتشارا والاقدر على الوصول للجميع، مشيرا الى أن الخطوات التي يجري اتخاذها حاليا في سبيل تطوير المنظومة الإعلامية تبشر بالخير، وتؤكد أن الإعلام المصري قادر على المنافسة إقليميا وأنه سيلعب دورا فاعلا خلال الفترة المقبلة.

فريق عمل قناة الوثائقية

ووجه «الخولي» الشكر لفريق العمل والقائمين على القناة، مؤكدا أنهم يتحملوا مسؤولية تقديم محتوى يتواكب مع مكانة مصر باعتبارها الدولة الرائدة للإعلام في المنطقة العربية، ولديها من الإمكانيات والخبرات والكوادر ما يمكنها من استعادة دورها الريادي في الشرق الأوسط في مجال الإعلام، متوقعا أن يحقق المولود الجديد نجاحات كبيرة تضاف إلى نجاحات الشركة المتحدة إعلاميا وفنيا.