القناة «الوثائقية» تعرض فيلما عن حرب أكتوبر بعنوان «أيام النصر»

عرضت القناة «الوثائقية»، فيلما وثائقيا بعنوان «أيام النصر»، أظهرت فيه انتصارات السادس من أكتوبر 1973، وخلال الفيلم عرضت أجزاء من كلمة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، الذي أعلن فيها انتصار الجيش المصري وعبوره خط برليف.

تصريحات الجيش الإسرائيلي

واستعرض الفيلم الوثائقى أيضا، أجزاء من تصريحات قيادات الجيش الإسرائيلي حينها، التي اعترفت فيها بالهزيمة في الحرب، وعمليات أسر الجنود الإسرائيليين في الحرب، وإنزالهم من الدبابات رافعي أيديهم، ورافعين رايات الاستسلام.

بسالة الجيش المصري

وأظهر الفيلم الوثائقي بسالة الجيش المصري وجنوده في الحرب، واستعرض شهادات عدد من الضباط المشاركين في الحرب يكشفون عن الانتصار، وكيف تم تدمير خط برليف، ورد فعل الجنود الإسرائيليين على هزيمة جيشهم من الجيش المصري.

وذكر الفيلم الوثائقي، أن إسرائيل تحاول أن تروج كذبا لجيلها الجديد وبعض الأجيال من العرب أنها لم تهزم، إلا أن الحقائق تؤكد تلقي إسرائيل هزيمة نكراء في حرب 6 أكتوبر.

وأوضح الفيلم الوثائقي، أن عدد من الخبراء الإسرائيليين خرجوا بعد حرب 6 أكتوبر، واتهموا قيادات إسرائيل حينها بالكذب عليهم،