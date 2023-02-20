«الوثائقية» تعرض تسجيلا صوتيا لأحد قيادات الجيش الإسرائيلي بفيلم «أيام النصر»

عرضت القناة «الوثائقية»، فيلما وثائقيا بعنوان «أيام النصر»، أظهرت فيه انتصارات السادس من أكتوبر 1973، وعرض الفيلم قصة الأسرى الإسرائيليين في حرب 6 أكتوبر، ومحاولة زعم قيادات إسرائيل حينها بأن بعض قيادات جيشها لم يؤسروا في الحرب.

أسر قادة الجيش الإسرائيلي

وعرض الفيلم الوثائقي شهادة إذاعية مصرية التي بثت خبر أسر عدد من قيادات الجيش الإسرائيلي، في حرب 6 أكتوبر 1973، ثم خرجت إسرائيل لتنفي أسر قياداتها في الحرب.

تسجيل لقيادات الجيش الإسرائيلي

وعرض الفيلم أيضا التسجيل الصوتي لأحد قيادات الجيش الإسرائيلي الذين تم أسرهم حينها، وهو يتحدث عن أبرز المعلومات عنه للتأكيد على أسر الجيش المصري لهذا القيادي في الجيش الإسرائيلي خلال الحرب، لتوجيه رسالة لإسرائيل بأنهم هزموا في الحرب، حيث أوضح الفيلم الوثائقي أن تكذيب إسرائيل كان له أثر كبير على المجتمع الإسرائيلي الذي لم يثق في تصريحات قياداته حول الحرب.

ولفت الفيلم الوثائقي إلى أن إسرائيل بعد الهزيمة التي تلقتها في حرب 6 أكتوبر خصصت منصبا يدعى مستشار عسكري لرئيس وزراء إسرائيل.