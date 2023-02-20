رئيس تحرير «الوطن»: القناة الوثائقية تجابه الروايات المزيفة عن مصر

قال أحمد الخطيب، رئيس تحرير جريدة الوطن، إنه سعد كثيرا بإطلاق الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناتها الوثائقية الجديدة، وذلك لأن هناك الكثير من القنوات الأخرى تقوم بتوثيق ما يجرى في الداخل المصري من أطراف يعيشون خارج مصر وبرؤية ووجهات نظر معادية وخاطئة، ما مثل خطورة على الدولة والأجيال المتعاقبة.

الخطيب: الإخوان صوروا جمال عبدالناصر في شكل خاطئ

وأضاف «الخطيب»، خلال استضافته ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع على فضائية «الحياة»، أنه تربى على أن جماعة الإخوان كيان إرهابي، وخلال فترة بحثه لمعرفة ماهية الخلاف بين الجماعة والرئيس الراحل جمال عبدالناصر وجد أن التاريخ المسجل في هذا السياق يدور حول أن الرئيس عبدالناصر كان يعذب الإخوان ويرتكب مجازر ضدهم.

الخطيب: جرائم الإخوان السابقة تشبه الحالية

واستطرد: «لما حبيت أدخل في المسألة لقيت الإخوان قايلين إن عبدالناصر كان علماني ومجرم وغيره من الصفات الأخرى، بالرغم من أن جرائمهم خلال فترة الستينيات تشبه الجرائم المستمرة، وحاولوا يفجروا القناطر الخيرية وعملوا اغتيالات وتفجيرات وعملوا كل حاجة، وتفجير أبراج الكهرباء كانوا بيعملوه في فترة الستينيات».

وأوضح أن خطب الشيخ عبدالحميد كشك وحديثه عن التعذيب في السجون المصرية مجرد روايات جرى تصديرها لمجموعة من الناس من أجل صنع جنود من الأجيال المقبلة يؤمنون بما سمي بـ«تعذيب أعضاء الجماعة».