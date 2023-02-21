الغائبون عن دراما رمضان 2023.. عادل إمام أبرزهم

مع كل عام فى شهر رمضان يكون هناك أسماء مرتبط بها الجمهور بشكل كبير من خلال أعمالهم الدرامية التى يحرصون دائما على تقديمها فى السباق الرمضاني ولكن هذا العام 2023 يشهد غياب عدد منهم.

ومن أول الفنانين المرتبط بهم الجمهور في دراما رمضان كل عام هو الفنان عادل إمام حيث كان قد قدم عددا كبيرا من الأعمال الدرامية الرمضانية مؤخرا ولكنه يغيب هذا العام عن السباق الرمضاني.

عادل إمام يغيب عن السباق الرمضاني

وبهذا يكون هذا العام الثالث على التوالى الذي يغيب فيه الزعيم عادل إمام عن السباق الرمضاني، حيث كان آخر أعماله مسلسل فلانتينو الذي قدمه عام 2020.

يحيى الفخراني يغيب للعام الثاني على التوالي

هناك أيضا الفنان يحيى الفخراني الذي اعتاد الجمهور في كل عام رؤيته بعمل درامي في السباق الرمضاني ولكن هذا العام يغيب عن رمضان ليكون هذا هو العام الثاني على التوالى الذي يغيب فيه عن رمضان حيث كان آخر الأعمال الدرامية التي قدمها مسلسل نجيب زاهى زركش والذي قدمه عام 2021.

هاني سلامة يغيب

وكذلك الفنان هاني سلامة الذي يقدم كل عام عملا دراميا خاصا به ولكن هذا العام يغيب عن السباق الرمضاني، حيث كان آخر عمل قدمه مسلسل ملف سري الذي قدمه العام الماضي 2022.

وهناك أيضا الفنان حسن الرداد الذي أصبح حريصا في الفترة الأخيرة على التواجد بشكل مستمر في السباق الرمضاني، وكان من المفترض أن يشارك في السباق الرمضاني لهذا العام ولكنه أعلن خروج مسلسله من السباق الرمضاني.

وينضم إليهم الفنان أحمد عز الذي سيغيب أيضا عن السباق الرمضاني لهذا العام 2023 حيث كان آخر أعماله مسلسل «الاختيار 3» الذي شارك به في السباق الرمضاني الماضي لعام 2022.