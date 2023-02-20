سامح حسين: اشتغلت «نقاش» قبل التمثيل.. ورفضت التمثيل مع عادل إمام

كشف الفنان سامح حسين، العديد من الأسرار الخاصة بحياته الفنية والشخصية، خلال ظهوره مع الإعلامي عمرو الليثي، في حلقة أمس الأحد، من برنامج «واحد من الناس» الذي يُعرض عبر شبكة تليفزيون الحياة، ولاقت الحلقة قبولا ورد فعل معه بسبب التفاصيل الإنسانية حيث تطرق للحديث عن مرض والداته وأخواته الذين تولى مسؤوليتهم في سن صغيرة.

وقال سامح حسين، إنّه عمل بـ«النقاشة» قبل دخوله مجال التمثيل، وتعرض للعديد من المواقف الصعبة، لعل أبرزها ما قاله «كنا بنعمل عمارة من الخارج، وكنت شغال فى الدور الـ17 متعلق على سقالة، وبعدين اتحركت من مكانها وكنت هموت.. حصلت لي أحداث كثيرة وكنت على طول بتكهرب لدرجة إن شعرى أبيض من ثانوى عام، كما عملت ملقن بالمسرح ومنفذ إضاءة أيضًا».

سامح حسين يكشف تفاصل إنسانية عن حياته

وأضاف سامح حسين، «كنت بشتغل في الفاعل، أطلع رمل وطوب لحد ما ظهري وجعنى، ومازلت أعانى منه إلى الآن علشان أساعد أمى وأنا لم أخجل من أي شيء بالعكس كان ربنا بيطبطب عليا دايمًا».

سامح حسين:عشت فترة صعبة مع أمي وأخواتي

وأوضح سامح حسين، إنه التحق بمهن عدة، كونه كان مسؤولًا عن والدته وأشقاءه، «والدى ووالدتى كانوا منفصلين، وأنا كافحت مع والدتى علشان نربي أخواتى، وعشنا فترة صعبة، أمى كانت بتقول لقرايبى أنها مربية فراخ في المنور وعاوزه بواقى الأكل ليهم، وكانوا يدوها بواقى الأكل وكنت أنا وأخواتى الفراخ اللى بناكل البواقى دي».

وأشار إلى كواليس رفضه التعاون مع الفنان عادل إمام، في مسلسل «فلانتينو»، إذ كان سيُجسد الدور الذي قدمه حمدي الميرغني، قائلًا «أنا من عُشاق الزعيم، والعمل معه إضافة لأي فنان، لكن الدور لم يجذبني كونه ليس مؤثرًا في الأحداث، لذلك رفضت الدور على الفور».