عادل إمام يشيد بعودة برنامج الطبعة الأولى للإعلامي أحمد المسلماني

أشاد الفنان الكبير عادل إمام بعودة برنامج الطبعة الأولى، وعرض الموسم الجديد منه على قناة الحياة.

وقال الكاتب الصحفي أحمد المسلماني في حلقة اليوم من البرنامج: تعرفت على الفنان الكبير الأستاذ عادل إمام منذ الموسم الأول للطبعة الأولى على قناة دريم، ثم تواصلت الصلة طيلة سنوات البث في الموسم الثاني، وسعدت للغاية بمتابعة الزعيم للموسم الثالث للبرنامج على قناة الحياة.

علاقة المسلماني بالزعيم

وأضاف المسلماني: تربطني بالزعيم علاقة جيدة، وزرته في منزله بالمنصورية بصحبة الفنان شريف حلمي وأصدقاء مقربين عدة مرات، والتقيت هناك عائلة الفنان الكبير وأصدقاءه ونخبة من الفنانين.

عادل إمام يتابع برنامج الطبعة الأولى

وسعدت للغاية بمتابعته لحلقات البرنامج، وإعجابه بعرضنا وتحليلنا لكتاب الأستاذ أيمن الحكيم عن قصة حياة الزعيم.

يذكر أن برنامج الطبعة الأولى يذاع من السبت إلى الأربعاء في الثامنة والنصف مساء على قناة الحياة.