الموسيقار يحيى خليل يجري بروفاته النهائية استعدادا لحفله المقبل في القاهرة

انتهى قبل قليل فنان الجاز العالمي، ورائد موسيقى الجاز، الموسيقار يحيى خليل، من البروفة قبل النهائية بمصاحبة فرقته استعدادا لحفل يوم الأربعاء الموافق 22 فبراير، بدار الأوبرا المصرية بالقاهرة، وحفل يوم الجمعة الموافق 24 من فبراير على مسرح سيد درويش بالإسكندرية.

وقد رافقت الفنان يحيي خليل خلال البروفة المطربة الفلسطينية بانة، التي وصلت إلى القاهرة اليوم للمشاركة في الحفلين.

يحيى خليل يروج لحفله

ومن خلال مقطع فيديو قام بتصويره بعد انتهاء البروفة، دعا يحيى خليل جمهوره في القاهرة والإسكندرية إلى حضور الحفلين للاستمتاع ببرنامجهما المتميز، والاستماع إلى المطربة بانه والتي وصفها بصاحبة الصوت الجميل والروح الحلوة.

يذكر أن المطربة الفلسطينية صاحبة المشروع الغنائي الجديد (جازيات) الذي تعيد من خلاله إحياء أشهر أغنيات الجاز العالمية على طريقتها الخاصة وبتوزيع موسيقي مغاير.

وبدأت رحلتها الغنائية الاحترافية منذ خمس سنوات، وقدمت خلالها العديد من الأغنيات الناجحة، كما شاركت في ختام عام 2022 في مهرجان لندن الدولي للجاز، وقدمت من خلاله أولى حفلاتها الغنائية في العاصمة البريطانية، على مسرح رويال ألبرت هول الشهير، وذلك بعد جولة حفلات عالمية، مرت خلالها على عدة محطات دولية، منها مشاركتها في مهرجان جرش الدولي في الأردن وحفلاتها في البحرين والإمارات.

وسيكون الحفلين المقبلين للفنان يحيى خليل في القاهرة والإسكندرية، نقطة البداية للانطلاق في جولة حفلاتها المصرية لهذا العام، بإعتباره رائد موسيقى الجاز في مصر والعالم العربي.