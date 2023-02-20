السجن 3 سنوات لـ4 متهمين بالتنقيب عن الآثار في بورسعيد

أصدرت محكمة جنايات بورسعيد حكما بالحبس 3 سنوات على 4 متهمين لقيامهم بالتنقيب عن الآثار ببورسعيد، وألزمتهم بالمصاريف الجنائية.

وكانت محكمة بورسعيد الجنائية قد انعقدت اليوم، برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس، وعضوية المستشارين تامر محمد رياض وعمر أحمد فتحي وأحمد محمد الجمل، وسكرتارية طارق عكاشة، وذلك للنظر في اتهام 4 أشخاص بتهريب الآثار.

ضبط المتهمين

وتبين من تحقيقات النيابة العامة أنه في 7 نوفمبر 2022، بدائرة قسم جنوب ثاني بمحافظة بورسعيد، تم اتهام كل من «مادح م ع»، 48 سنة، و«منصور أ أ م»، 31 سنة، وعبد القادر ال ع»، 36 سنة، و«حسن ال ع»، 34 سنة، بقيامهم بأعمال الحفر خلسة بقصد الحصول على آثار دون ترخيص من الجهة المختصة، وذلك بمسكن المتهم الأول للبحث عن الآثار بالمخالفة للقانون، وبما يعد جريمة يعاقب عليها القانون.

وتبين من شهود الواقعة أن الشاهد الأول محمد هشام موسى نقيب شرطة ومعاون قسم شرطة الجنوب ثان، أكد أنه خلال تفتيش مسكن المتهم الرابع، قام بضبط المتهمين جميعا حالة قيامهم بالتنقيب عن الآثار، وعثر على حفرة تقدر بخمسة أمتار وأدوات حفر

التنقيب عن الآثار

وبمواجهة المتهمين أقروا بالاشتراك فيما بينهم بالتنقيب عن الآثار، وشهد خالد فريد عبد المنعم حسن مدير منطقة بورسعيد للآثار بأنه نفاذا لقرار النيابة العامة بمعاينة محل الواقعة، انتقل إليه رفقة أعضاء اللجنة رئاسته، وتبين لهم وجود حفرة دائرية الشكل بمساحة 1.5 متر وعمق 4 أمتار، وأضاف بأن هذا الحفر كان بغرض التنقيب عن الآثار، وأن مكان الحفر يبعد عن أقرب مكان أثري بحوالي 2800 متر.