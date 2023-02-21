محل يوزع وجبات العدس مجانا على مريدي «السيد البدوي»: صدقة جارية

على بُعد خطوات من مسجد السيد البدوي بطنطا، شيخ العرب، يحرص صاحب أحد محال المشويات على توزيع وجبات من العدس داخل علب صغيرة، على المترددين على مسجد السيد البدوى، وأهل المنطقة، وذلك عقب كل صلاة جمعة.

يقول محمد الزيني، صاحب محل المشويات بالمنطقة، إنه حريص على تجهيز وجبات عدس وتوزيعها على المترددين على مسجد السيد البدوي بطنطا، عقب كل صلاة جمعة، وأيضا العديد من أهل المنطقة، وذلك ضمن العادة التي يقوم به أصحاب المحال والمطاعم المتواجدة حول مسجد شيخ العرب بطنطا من إعداد وتجهيز وتوزيع الطعام على مريدي السيد البدوي.

صدقة جارية على روح والدته

وأشار إلى أن تلك العادة منذ عشرات السنوات، حيث يحرص أصحاب المحال والمطاعم على توزيعها كل جمعة، وكل منهم يجهز نوعا من الطعام مختلفا عن غيره، وأنه قرر توزيع وجبات العدس، والتي عبارة عن علبة من شوربة العدس وبعض الخبز، على المواطنين في فصل الشتاء نظراً للأحوال الجوية السيئة التي تتعرض لها البلاد، وهو ما يشعر المواطنين بموجة من الصقيع، وتكون وجبة العدس من الوجبات المفضلة لمواجهة الطقس السيئ ومعها يشعر المواطنين بالدفء.

وأوضح الزيني، لـ«الوطن»، أنه حريص على توزيع وجبات العدس على المواطنين في كل يوم جمعة، بجوار مسجد السيد البدوى بطنطا، من العام الماضي على أن تكون صدقة جارية على روح والدته.

وجبات بالمجان

قال إبراهيم متولي، أحد المترددين على مسجد السيد البدوي، إنه يحرص على أداء الصلاة داخل مسجد شيخ العرب، ويحرص على تناول وجبة العدس «بناخد منه دائما بدون أي مقابل وكثير ما يقوم صاحب المحل بتوزيع مثل تلك الوجبات مجاناً وخصوصا في فصل الشتاء».