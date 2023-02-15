أطعمة تساعد في خفض السكر بالدم.. بينها العدس والخضروات

يعد مصدر الطاقة للجسم، وفقدانه يعني فقدان الشخص لحياته، إلا أن بعض مرضى السكري لا تفرز أجسامهم الكمية اللازمة من الأنسولين، كما أن زيادة نسبة السكر في الدم يسبب العديد من المشاكل الصحية، كالإصابة بنوبات القلب، والسكتة الدماغية، وكلا الحالتين أمر خطير.

من جانبه، قال الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إن ارتفاع السكر في الدم، يعد علامة صحية خطيرة، موضحا أنه من الضروري اللجوء إلى الطبيب المختص، منعا لحدوث أي نوع من المضاعفات الخطيرة.

وأضاف «بدران» في تصريحات لـ«الوطن»، أنه إذا ارتفعت مستويات السكر بشكل كبير، فإنها تشكل تهديدا لحياة الشخص، والذي ينتج عنه غيبوبة السكر، مشيرًا إلى أنه يجب الاهتمام والمحافظة على نسبة السكر في الدم قدر الإمكان.

كيفية خفض نسبة السكر في الدم؟

وتابع الدكتور مجدي، أنه لخفض نسبة السكر في الدم، يمكن اتباع نظام غذائي صحي، واختيار بعض الأطعمة الصحية، واختيار أسلوب غذائي منظم مثل ما يلي:

تناول كميات ملائمة من الطعام خلال الوجبة الواحدة.

يجب على مريض السكر، تجنب تناول كميات تحتوي على نسبة سكر عالية.

يفضل أن يتناول الكثير من الفاكهة، الخضروات، والبروتينات.

ينصح بتناول الأطعمة التي تحتوي على كربوهيدرات ونشويات، بنسبة قليلة.

كما أن تناول الألياف يعزز من خفض نسبة السكر في الدم.

ما هي فوائد تناول الألياف لمرضى السكر؟

وذكر «عضو الجمعية المصرية للحساسية»، أن الألياف تساعد على امتصاص بعض الدهون والكوليسترول، مما يقلل من مستويات الدهون الثلاثية، ويساهم ذلك في التقليل من خطر الإصابة بأمراض القلب، مضيفا أن الألياف تحسن من صحة الأمعاء، وتقلل من فرص الإصابة بسرطان القولون.

وأشار «بدران»،إلى أن تناول العدس، يساهم في خفض مستويات السكر في الدم بنسبة 20%، موضحا أن بعض الباحثين خلصوا إلى أن العدس والبقوليات بشكل عام، تساعد بشكل كبير في تحسن نسبة السكر في الدم، وتساعد على خفضه.