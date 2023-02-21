فرق البحث تواصل جهودها عقب زلزالي ولاية «هطاي» جنوبي تركيا

واصلت فرق البحث والإنقاذ جهودها عقب الزلزالين اللذين ضربا ولاية «هطاي» جنوبي تركيا.

عمليات البحث والإنقاذ في 3 أماكن

وكان وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، أشار في وقت سابق، إلى أن عمليات البحث والإنقاذ تجري في 3 أماكن، مضيفا أن السلطات تلقت 42 تقريرا وتم فحص جميع التقارير، ولا توجد مشاكل في 39 بلاغا منهم.

مصرع 3 أشخاص وإصابة 213 آخرين

وكان وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، أعلن في وقت سابق، مصرع 3 أشخاص وإصابة 213 آخرين نتيجة الزلزالين اللذين ضربا «ولاية «هطاي» بقوة 6.4 و5.8 درجة على مقايس ريختر.

وخرج سوريون في مدينة «أعزاز» بـ«حلب» إلى الشوارع بعد شعورهم بالزلزال الجديد الذي ضرب ولاية «هطاي» جنوب تركيا.

وفي سوريا، لا تزال مئات الأسر في الشارع في كورنيش «سلقين»، وفاق لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.