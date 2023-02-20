انهيار 3 مبان في هاتاي جراء زلزال تركيا الجديد

أفادت قناة «العربية»، أن زلزال تركيا الجديد، تسبب في انهيار 3 مبانٍ في هاتاي التركية، وهناك مروحيات تراقب الأوضاع، مشيرة إلى انفصال جسر عن طريق رئيسي في المدينة عقب وقوع الهزة الأرضية.

محاولة إنقاذ 3 أشخاص من تحت الأنقاض

وذكرت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية، أن هناك عالقين تحت الأنقاض جراء الزلزال الذي ضرب المنطقة وفرق الإنقاذ تحاول إنقاذ 3 أشخاص من تحت الأنقاض.

يذكر أن زلزال هاتاي الجديد بلغت شدته 6.4 درجة على مقياس ريختر، والثاني بقوة 5.8 في سمنداج، وأعقبه 20 هزة ارتدادية.