انهيار 3 مبان في هاتاي جراء زلزال تركيا الجديد
كتب:
أحمد عادل موسى
09:47 م | الإثنين 20 فبراير 2023
انهيار مبان جراء الزلزال
أفادت قناة «العربية»، أن زلزال تركيا الجديد، تسبب في انهيار 3 مبانٍ في هاتاي التركية، وهناك مروحيات تراقب الأوضاع، مشيرة إلى انفصال جسر عن طريق رئيسي في المدينة عقب وقوع الهزة الأرضية.
محاولة إنقاذ 3 أشخاص من تحت الأنقاض
وذكرت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية، أن هناك عالقين تحت الأنقاض جراء الزلزال الذي ضرب المنطقة وفرق الإنقاذ تحاول إنقاذ 3 أشخاص من تحت الأنقاض.
يذكر أن زلزال هاتاي الجديد بلغت شدته 6.4 درجة على مقياس ريختر، والثاني بقوة 5.8 في سمنداج، وأعقبه 20 هزة ارتدادية.