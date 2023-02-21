هزة ارتدادية بقوة 3.2 درجة تضرب وسط تركيا

ضربت هزة ارتدادية بقوة 3.2 درجة على مقياس ريختر وسط تركيا، وقال مركز رصد الزلازل الأورومتوسطي، إن البؤرة وقعت على عمق 2 كم.

مركز الهزة الارتدادية وقعت على مسافة 57 كيلو مترا

وأضاف «الزلازل الأورومتوسطي»، أن مركز الهزة الارتدادية وقعت على مسافة 57 كيلو مترا بين الغرب والشمال الغربي من «أديامان» جنوب شرق تركيا و11 كم بين الغرب والجنوب الغربي من «دوغان شهير».

هزتان أرضيتان جديدتان

وضربت هزتان أرضيتان جديدتان بقوة 6.4 و5.8 درجة على مقياس ريختر، ولاية «هاتاي» جنوبي تركيا، فيما شعر بها سكان مصر وسوريا ولبنان وفلسطين والأردن، وفاق لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.