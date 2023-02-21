هزة ارتدادية تضرب «هطاي» جنوب تركيا

ضربت هزة ارتدادية خفيفة في «هطاي» الواقعة جنوب تركيا، وفي وقت سابق، أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية المعروفة باسم «آفاد»، عن 32 هزة ارتدادية نتيجة الزلزال الجديد الذي ضرب بقوة 6.4 درجة على مقياس ريختر.

وشعر بالهزة الأرضية التي ضربت «أنطاكيا»، سكان مصر ولبنان وسوريا وفلسطين.

وأظهرت مشاهد انفصال جسر عن طريق رئيسي في «هطاي» التركية، فيما قال ‏وزير الزراعة التركي، وحيد كِيريشتشي، إن لا خطر على السدود في «هطاي» بعد الزلزال الجديد.

من جانبها، أشارت شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية، إلى مصرع سيدة وأكثر من 100 جريح في «اللاذقية» نتيجة الزلزال الذي ضرب سوريا.

إصابة 55 شخصا ألقوا أنفسهم من المباني بسبب الذعر من الزلزال

ومساء أمس الاثنين، أعلن «المركز الوطني الزلازل» السوري، عن وقوع هزة أرضية بقوة 6 درجات على مقياس ريختر في منطقة لواء إسكندرون.

وفي وقت سابق، قالت قناة «العربية» الإخبارية،إن 55 شخصا أصيبوا نتيجة إلقاء أنفسهم من المباني بسبب الذعر من الزلزال في سوريا.

وهرع ‏مئات الأسر في مدينة سلقين بـ ‎«ريف إدلب» إلى الشوارع بعد الزلزال الأخير، فيما رئيس مجلس مدينة «حماة»، المهندس ‎مختار حوراني، نفى في وقت سابق لوكالة الأنباء السورية الرسمية سانا، سقوط أي مبنى نتيجة الهزة الارتدادية خلافاً لما يتم تداوله.