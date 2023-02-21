هزة ارتدادية وسط تركيا عمقها 5 كيلو مترات.. وإصابة 44 حالة بالهلع والخوف

ضربت هزة ارتدادية بقوة 3.3 درجة على مقياس ريختر وسط تركيا بعمق 5 كيلو مترات.

وقال مركز «رصد الزلازل الأورومتوسطي» عبر موقعه الإلكتروني، إن بؤرة الهزة وقعت على مسافة 80 كم شمال «اللاذقية» شمال غرب سوريا و22 كيلو مترا غرب «أنطاكيا» جنوب تركيا.

وفي وقت سابق، قالت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا»، إن امرأة مسنة لقت مصرعها في مدينة «حماة»، نتيجة سكتة قلبية مفاجئة ناجمة عن الهلع، وأصيب عدد من الأشخاص بحالات خوف نتيجة الهزة الارتدادية التي وقعت مساء أمس الاثنين.

هزة أرضية بقوة 6 درجات تضرب منطقة «لواء إسكندرون»

ومساء أمس الاثنين، ضربت هزة أرضية بقوة 6 درجات على مقياس ريختر منطقة «لواء إسكندرون» على بعد 52 كيلو مترا غرب إدلب وعمق 21.2 كم، فيما قال مدير عام «المركز الوطني للزلازل» السوري، الدكتور رائد أحمد، في تصريح لوكالة«سانا» السورية، إن الهزة هي من الهزات الارتدادية لزلزال 6 فبراير الجاري والتي لم تتوقف منذ حدوثه حتى الآن.

وصول 44 حالة إصابة بالهلع والخوف من الهزة

بدوره، أشار مدير الهيئة العامة لمستشفى الباسل بطرطوس الدكتور إسكندر عمار، إلى وصول 44 حالة إصابة بالهلع والخوف من الهزة وآخرين بكسور ورضوض مختلفة، فيما بلغ عدد الإصابات في «بانياس» 50 حالة منها سيدة مصابة بكسر في الجمجمة نتيجة سقوط جدار عليها، وباقي الحالات رضوض وكسورإضافة لبعض حالات الهلع والخوف.