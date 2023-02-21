هزة أرضية بقوة 3.3 درجة تضرب شرق تركيا

ضربت هزة أرضية بقوة 3.3 درجة على مقياس ريختر، شرق تركيا على عمق 5 كيلو مترات، وقال مركز «رصد الزلازل الأورومتوسطي»، إن البؤرة وقعت على مسافة 116 كم بين الجنوب والجنوب الغربي من «أرضروم» شمال شرق تركيا و20 شمال شرق «بينكل».

وفي وقت سابق، ضربت هزة أرضية بقوة 3.4 درجة على مقياس ريختر وسط تركيا على عمق 2 كيلو متر، وأوضح مركز «رصد الزلازل الأورومتوسطي»، أن البؤرة وقعت على مسافة 26 كم جنوب غرب «أنطاكيا» التركية و21 بين الغرب والجنوب الغربي من «جوموسجوز».

وضربت هزة ارتدادية بقوة 3.1 درجة على مقياس ريختر وسط تركيا، على عمق 9 كيلو مترات.

وقال مركز «رصد الزلازل الأورومتوسطي» عبر موقعه الإلكتروني، إن بؤرة الهزة الأرضية وقعت على مسافة 74 كيلو مترا شمال «اللاذقية» السورية و24 كم بين الغرب والجنوب الغربي من «أنطاكيا» التركية.

هزة أرضية بقوة 4.2 درجة وسط تركيا

كما شهد وسط تركيا، هزة أرضية بقوة 4.2 درجة على مقياس ريختر، على عمق 2 كيلو متر، ووقععت الهزة على مسافة 72 كيلو متربين الشمال والشمال الشرقي من «قهرمان مرعش» و 12 كم شمال «نورهالك».

وبلغت قوة هزة أرضية وقعت على مسافة 49 كيلو مترا بين الغرب والشمال الغربي من «أديامان» و23 كيلو مترا بين الشمال والشمال الشرقي من «جولباشي»، 3.4 درجة على مقياس ريختر، وقال مركز «رصد الزلازل الأورومتوسطي»، إن البؤرة وقعت على عمق 10 كيلو مترات.

هزة ارتدادية تضرب منطقة الحدود «التركية السورية»: عمقها 10 كم

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، ضربت هزة ارتدادية بقوة 3.6 درجة على مقياس ريختر منطقة الحدود «التركية السورية»، على عمق 10 كم.

وفي بيانات نشرها مركز «رصد الزلازل الأورومتوسطي» عبر موقعه الإلكتروني، إن بؤرة الهزة وقعت على مسافة 71 شمال «اللاذقية» و13 جنوب غرب «أنطاكيا».