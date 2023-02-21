إصابة 294 شخصا في زلزالي «هطاي» التركية.. بينهم 18 حالتهم خطيرة

قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، إن 294 شخصا أصيبوا بجروح على إثر زلزالين ضربا ولاية «هطاي» جنوب البلاد، مشيرا عبر« تويتر»، إلى أن 18 في حالة خطيرة.

وقوع زلزالي «هطاي» التركية بفاصل ثلاث دقائق

وكانت إدارة الكوارث والطوارئ التركية المعروفة باسم «آفاد» عن وقوع زلزالين في ولاية «هطاي» التركية، بفاصل ثلاث دقائق وقوتهما 6.4 و5.8 درجة على مقياس ريختر، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وفي وقت لاحق، أعلن مركز رصد «الزلازل الأورومتوسطي» عبر موقعه الإلكتروني، رصد هزة ارتدادية بقوة 3.9 درجة على مقياس ريختر شرق تركيا، وعلى عمق 5 كم.

وأضاف «الزلازل الأورومتوسطي»، أن بؤرة الهزة وقعت على مسافة 44 كيلو مترا بين الشرق والجنوب الشرقي من «ملطية» و11 كم شمال شرق «سينجيك» بمحافظة «أديامان» جنوب شرق تركيا.