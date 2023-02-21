هزة أرضية بقوة 3.6 درجة على مقياس ريختر تضرب وسط تركيا

ضربت هزة أرضية بقوة 3.6 درجة على مقياس ريختر، وسط تركيا، على عمق 10 كيلو مترات، وقال مركز «رصد الزلازل الأورومتوسطي»، إن بؤرة الهزة، وقعت على مسافة 58 كيلو مترا بين الشمال والشمال الشرقي من «قهرمان مرعش».

وضرب زلزالان ضربا ولاية «هطاي» جنوب تركيا بقوة 6.4 درجة على مقياس ريختر، ما أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة المئات.

ووقع مركز الزلزال في بلدة «دفني» بولاية «هطاي» التركية، فيما تلته هزة أرضية بقوة 5.8 درجة على مقياس ريختر.

انهيار عدد من المباني في «هطاي» التركية

وقال عمدة «هطاي» التركية، لوتفو سافاش، إن عددا من المباني انهار في الزلزال الجديد، ما أدى إلى محاصرة أشخاص بداخلها، فيما أجرت السلطات جهود البحث والإنقاذ في 3 مبان منهارة يعتقد أن 5 أشخاص محاصرين فيها.

وفي سوريا، انهار مبنيان متصدعان غير مأهولين ومئذنة مسجد في جنديرس شمالي «حلب» شمال البلاد، وعدد من الأبنية المتصدعة في «خربة الجوز-الحمزية-الملند-الزوف» غربي إدلب، دون وقوع إصابات، فيما انهارت جدران وشرفات منازل في عدة مدن وبلدات بريفي حلب وإدلب.

وصلت إلى 3 مطارات سورية «دمشق-اللاذقية-حلب»، 12 طائرة تحمل مساعدات للمتضررين من الزلزال الذي ضرب سوريا يوم 6 فبراير الجاري، مقدمة من مؤسسات دولية من بينها «منظمة الصحة العالمية» ودول عربية

وفي وقت سابق، أرسلت سلطنة عمان، قافلة مساعدات إنسانية إغاثية جديدة «الثامنة»، إلى متضرري الزلزال في سورية تضم 25 طناً من الأدوية والمواد الغذائية وحليب الأطفال والبطانيات.