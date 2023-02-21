إقبال كبير من مواطني جنوب سيناء على قافلة الأزهر الطبية

قال مبروك الغمريني رئيس مدينة طور سيناء، إن هناك إقبالًا كبيرًا من المواطنين على قافلة الأزهر الشريف الطبية، التي انطلقت السبت الماضي، برعاية اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف.

وأضاف «الغمريني»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن القافلة وقعت الكشف الطبي علي نحو 5500 مواطن حتى أمس الاثنين، موضحًا أن التخصصات الموجودة ضمن القافلة عدد كبير منها غير موجود في مستشفيات جنوب سيناء، والأهالي أبدوا سعادتهم بوجود القافلة التي تقدمت الخدمات الطبية بالمجان لهم مع وجود أساتذة متخصصين في مجالات الطب المختلفة.

الكشف والعلاج بالمجان

ولفت رئيس مدينة الطور إلى أن اللواء خالد فودة محافظ جنوب وجه بضرورة عمل برنامج سياحي لقافلة الأزهر الطبية بعد انتهاء عملها للتعرف على معالم المحافظة السياحية، مشيرًا إلى أنه تفقد عمل القافلة بالمركز الطبي بحي الزهراء لمتابعة سير العمل، ورصد إقبالًا كبيرًا على القافلة من قبل الأهالي حيث توفر الوقت والمال عليهم.

وثمن القافلة التي تتعامل مع أهالي مدينة الطور بصورة ترضي للمواطن البسيط، مشيرا إلى أنه قدم الشكر إلى كافة الأطباء الموجودين الذين ساعدوا في تشخيص حالة المرضى، وتقديم العلاج بالمجان، بالإضافة إلى التحاليل الطبية والعمليات الجراحية.

13 تخصصا طبيا في القافلة

وقال الدكتور أيمن رخا وكيل وزارة الصحة بمحافظة جنوب سيناء في تصريح خاص إن قافلة الأزهر الشريف تضم 13 تخصصا طبيًا، وجرى وضع كافة امكانات مديرية الصحة تحت تصرف القافلة، مضيفًا أن الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة شدد على استمرار عمل القوافل الطبية داخل المحافظات التي تقل فيها التخصصات الطبية مثل جنوب سيناء.

وتابع أن المديرية نفذت خلال شهر فبراير الجاري 6 قوافل طبية ضمت مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي حياة كريمة، ووقعت الكشف الطبي على أكثر من 2000 مواطن داخل التجمعات البدوية والوديان والقرى.