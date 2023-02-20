قافلة الأزهر الطبية تجري 3883 كشفا و34 عملية جراحية في جنوب سيناء

تمكنت قافلة الأزهر الطبية الموفدة إلى محافظة جنوب سيناء من إجراء 3883 كشفا طبيا، في تخصصات الباطنة والأنف والأذن والحنجرة والرمد والقلب والمسالك البولية والأسنان والعظام والجراحة وجراحة الأطفال والجلدية والمخ والأعصاب، وإجراء (620) تحليلًا، وعمل (29) أشعة «إيكو» لمرضى عيادة القلب، وإجراء اختبارات قياس سكر الدم والضغط، بالإضافة إلى إجراء(34) عملية في الجراحة العامة وجراحة الأطفال والعظام والأسنان.

ونجح أطباء الأزهر في إجراء جراحة عاجلة لمريضة تعاني من وجود فتق كبير في جدار البطن، نتج عنه خروج معظم الأمعاء خارج تجويف البطن، الأمر الذي كان يشكل خطورة كبيرة على حياة المريضة ويعرضها لمضاعفات خطيرة.

وأكد الدكتور محمد نصر، المدرس المساعد بجامعة الأزهر، أن ما حدث للمريضة كان نتيجة استكشاف جراحي سابق، موضحا أنه قام بمعاونة زملائه من أطباء قافلة الأزهر الطبية، بإجراء استكشاف جديد للجرح، وإعادة الأمعاء الى تجويف البطن، ثم إصلاح الفتق وجدار البطن، مع تركيب شبكة جراحية، وخرجت المريضة من غرفة العمليات بسلام.

القوافل الطبية بالأزهر

وأوضح أحمد داود، المسؤول الإداري للقوافل الطبية والإغاثية بالأزهر، أن إجراء ذلك النوع من الجراحات أصبح ميزة جديدة تضاف إلى جهود القوافل الطبية بالأزهر، حيث كان يتم تحويل معظم تلك الحالات الدقيقة لإجراء العمليات في المستشفيات الكبرى بالقاهرة، وهو ما يحمل المرضى وعائلاتهم أعباء ومشقة السفر، منوها إلى أنه في حالة عدم توفر بعض الأجهزة الطبية اللازمة لإجراء بعض الجراحات المعقدة والكبرى في المستشفيات المستضيفة لأعمال القافلة، يضطر الأطباء لتحويلها للقاهرة.

قافلة الأزهر

من جانبه لفت الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر، والمشرف العام على القوافل الطبية بالأزهر، إلى أن قافلة الأزهر تواصل تقديم خدماتها لأهالي جنوب سيناء بمستشفى الزهراء بمدينة الطور، ومستشفى أبو رديس العام، لليوم الثالث على التوالي، لافتا إلى أن أطباء القافلة قد تمكنوا خلال اليومين السابقين من إجراء 3883 كشفا طبيا.

وتنطلق القوافل الطبية بالأزهر حسب خطة سنوية بتوجيهات ورعاية فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، في إطار دور الأزهر المجتمعي والإنساني، لتوقيع الكشوف الطبية وإجراء الفحوصات والعمليات مجانًا، والوصول إلى أكبر شريحة من المستحقين لهذه الخدمات الطبية المجانية، للتخفيف عن كاهل المواطنين، وذلك بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية.