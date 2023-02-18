إقبال كبير من أهالي مدينة الطور على قافلة الأزهر الطبية في يومها الأول

شهدت قافلة الأزهر الطبية الموفدة إلى محافظة جنوب سيناء، إقبالا كبيرا من الأهالي، فى بداية عملها اليوم السبت، للاستفادة من خدماتها المجانية، التي تنوعت بين كشوف وفحوصات طبية وعمليات جراحية في مختلف التخصصات، إضافة إلى توزيع الأدوية بالمجان على الحالات.

تنظيم عمل القافلة

وبمجرد وصول قافلة الأزهر الطبية، صباح اليوم، إلى مستشفى الزهراء بمدينة الطور، حرص أعضاؤها من الإداريين والفنيين على تنظيم العمل، لاستيعاب أكبر قدر من الحالات، من حيث تسكين الأطباء في العيادات المخصصة لكل قسم، والاطمئنان توافر كل المستلزمات الطبية، وتعليق اللافتات الإرشادية، لتنظيم حركة الأهالي ومنع التزاحم، وتسهيل دخول الحالات المرضية للعيادات، بالإضافة إلى مساعدة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة لإجراء الفحوصات الخاصة بهم.

أهالي جنوب سيناء يرحبون بقافلة الأزهر

وأوضح الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر، والمشرف العام على القوافل الطبية بالأزهر، أن القوافل الطبية بالأزهر تنطلق حسب خطة سنوية بتوجيهات ورعاية خاصة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، في إطار دور الأزهر المجتمعي والإنساني، لتوقيع الكشوف الطبية وإجراء الفحوصات والعمليات مجانًا، للتخفيف عن كاهل المواطنين.

وكانت قافلة الأزهر الطبية الموفدة إلى محافظة جنوب سيناء، وصلت مساء أمس الجمعة، بمشاركة نخبة من أساتذة كليات الطب بجامعة الأزهر، وسط حفاوة كبيرة من الأهالي، الذين عبروا عن ترحيبهم وخالص تقديرهم للأزهر ولفضيلة الإمام الأكبرالدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، على تسيير تلك القوافل للتخفيف من معاناة المحتاجين وآلام المرضى.