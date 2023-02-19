أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم.. عيار 21 بـ1960 جنيها

كشف نادي نجيب، سكرتير شعبة الذهب السابق، عن سعر جرام الذهب عيار 21، وأسعار بقية الأعيرة بمنتصف تعاملات اليوم في محلات الصاغة وأسواق المال، إذ وصل سعر جرام عيار 21 إلى 1690 جنيها للشراء.

سعر الذهب اليوم

وتستعرض «الوطن» في التقرير التالي، سعر جرام الذهب عيار 21، وأسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم، كما يلي.

سعر جرام الذهب عيار 21

وأوضح سكرتير شعبة الذهب السابق، أن سعرجرام الذهب عيار 21 سجل نحو 1680 جنيها للبيع و1690 جنيها للشراء.

وبلغ سعر عيار 24 نحو 1920 جنيهًا للبيع، و1931 جنيهًا للشراء،.

فيما وصل عيار 22 إلى 1760 جنيها للبيع، و1770 جنيهًا للشراء.

عيار 18 سعر 1440 جنيهًا للبيع، و1449 جنيهًا للشراء.

وسجل عيار 14 سعر 1120 جنيهًا للبيع، و1127 جنيهًا للشراء.

فيما بلغ سعر عيار الذهب عيار 12 نحو 960 جنيهًا للبيع، و966 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وأشار إلى أنّ سعر الجنيه الذهب سجل 13440 جنيهًا للبيع، و13520 جنيهًا للشراء، فيما سجل سعر الأونصة 59712 جنيهًا للبيع، و60067 جنيهًا للشراء، وبلغ سعر كيلو الذهب 1,920,000 جنيهًا للبيع، و1,931,429 جنيهًا للشراء.

متوسط أسعار الذهب بأسواق المال

وجاء متوسط أسعار الذهب اليوم، بأسواق المال كما يلي:

- عيار 24 وصل إلى 59.27 دولار أمريكي بما يعادل 1806 جنيهًا.

- عيار 22 وصل إلى 54.33 دولار أمريكي، أي نحو 1656 جنيهًا.

- عيار 21 وصل إلى 51.86 دولار أمريكي، أي نحو 1581 جنيهًا.

- عيار 18 وصل إلى 44.45 دولار أمريكي، بما يعادل 1355 جنيهًا.

- عيار 14 وصل لسعر 34.57 دولار أمريكي، أي نحو 1054 جنيهًا.

- عيار 12 وصل لسعر 29.63 دولار أمريكي، بما يعادل 903.17 جنيه.

- عيار 9 وصل لسعر 22.23 دولار أمريكي، بما يعادل 677.38 جنيه.

- أسعار أوقية الذهب سجلت 1,843 دولار أمريكي، أي نحو 56,177 جنيهات.

- أسعار الجنيه الذهب وصلت لـ414.88 دولار أمريكي، أي نحو 12,645 جنيهًا.

- أسعار كيلو الذهب وصلت لـ59,267 دولارًا أمريكيًا، أي نحو مليون و806 ألفًا و337 جنيها.