أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم.. تبدأ من 966 جنيهاً

كشف نادي نجيب، سكرتير شعبة الذهب السابق بالغرفة التجارية بالقاهرة، عن سعر جرام الذهب عيار 21، وأسعار بقية الأعيرة بمنتصف تعاملات اليوم في محلات الصاغة وأسواق المال، إذ وصل سعر جرام عيار 24 إلى 1920 جنيها للشراء.

سعر الذهب اليوم

وتستعرض «الوطن» في التقرير التالي، سعر جرام الذهب عيار 21، وأسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم، كما يلي.

سعر جرام الذهب عيار 21

وأوضح سكرتير شعبة الذهب السابق، أن سعرجرام الذهب عيار 21 سجل نحو 1680 جنيها للبيع و1690 جنيها للشراء.

ووصل سعر عيار 24 نحو 1920 جنيهًا للبيع، و1931 جنيهًا للشراء.

فيما بلغ عيار 22 إلى 1760 جنيها للبيع، و1770 جنيهًا للشراء.

عيار 18 سجل 1440 جنيهًا للبيع، و1449 جنيهًا للشراء.

وصل عيار 14 سعر 1120 جنيهًا للبيع، و1127 جنيهًا للشراء.

فيما بلغ سعر عيار الذهب عيار 12 نحو 960 جنيهًا للبيع، و966 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب

واستعرض سعر الجنيه الذهب، إذ سجل 13440 جنيهًا للبيع، و13520 جنيهًا للشراء، فيما سجل سعر الأونصة 59712 جنيهًا للبيع، و60067 جنيهًا للشراء، وبلغ سعر كيلو الذهب 1,920,000 جنيهًا للبيع، و1,931,429 جنيهًا للشراء.

متوسط أسعار الذهب بأسواق المال

وجاء متوسط أسعار الذهب اليوم، بأسواق المال كما يلي:

- عيار 24 وصل إلى 59.34 دولار أمريكي بما يعادل 1815 جنيهًا.

- عيار 22 وصل إلى 54.39 دولار أمريكي، أي نحو 1663 جنيهًا.

- عيار 21 وصل إلى 51.92 دولار أمريكي، أي نحو 1558 جنيهًا.

- عيار 18 وصل إلى 44.50 دولار أمريكي، بما يعادل 1361 جنيهًا.

- عيار 14 وصل لسعر 34.61 دولار أمريكي، أي نحو 1059 جنيهًا.

- عيار 12 وصل لسعر 29.67 دولار أمريكي، بما يعادل 907.34 جنيه.

- عيار 9 وصل لسعر 22.25 دولار أمريكي، بما يعادل 680.51 جنيه.

- أسعار أوقية الذهب سجلت 1,845 دولار أمريكي، أي نحو 56,436 جنيها.

- أسعار الجنيه الذهب وصلت لـ415.37 دولار أمريكي، أي نحو 12,703 جنيهات.

- أسعار كيلو الذهب وصلت لـ59,338 دولارًا أمريكيًا، أي نحو مليون و814 ألفًا و675 جنيها.