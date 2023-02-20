أسعار الذهب في مصر اليوم.. جرام 18 يسجل 1449 جنيهًا

حافظت أسعار الذهب اليوم في مصر على استقرارها بعد حالة التذبذب التي شهدها المعدن الأصفر في البورصات العالمية، حيث بلغ سعر الأوقية اليوم 1850 دولارا.

وأكد عمرو المغربي، عضو شعبة الذهب والمجوهرات بالغرفة التجارية، أن أسباب استقرار أسعار الذهب الآن في مصر، وبينها عيار 21، يرجع إلى انخفاض نسبة الإقبال على شراء الذهب خلال تلك الفترة، بالإضافة الى استقرار سعر الجنيه أمام الدولار، والتذبذب في سعر الأوقية بالبورصة العالمية وهبوط سعرها خلال تلك الفترة.

أسعار الذهب اليوم

وكشفت شعبة الذهب والمجوهرات، استقرار جميع أعيرة الذهب، وقيمة الدمغة والضريبة في عمليات بيع وشراء المشغولات الذهبية المختلفة، في حين تختلف قيمة المصنعية من مكان لآخر.

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل جرام الذهب عيار 24، سعر 1920 جنيهًا للبيع، و1931 جنيهًا للشراء، وجرام الذهب عيار 21 سجل سعر 1680 جنيها للبيع، في حين بلغ سعر الشراء 1690 جنيها، كما سجل جرام الذهب عيار 22 نحو 1720 جنيها للبيع، في حين استقر سعر الشراء عند 1770 جنيها، أما جرام الذهب عيار 18، فبلغ سعر البيع اليوم 1440 جنيهًا، وسعر الشراء 1449 جنيها.