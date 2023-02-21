فتح باب التسجيل لانضمام ذوي الهمم إلى مركز التخاطب الحسي بجنوب سيناء

أعلن مكتب قادرون باختلاف التابع لمديرية الشباب والرياضة في جنوب سيناء، عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»، فتح باب التسجيل للالتحاق بمركز التخاطب وتنمية المهارات والتكامل الحسي لذوي الهمم بمركز التنمية الشبابية، مجانًا 5 أيام أسبوعيا من السبت إلى الأربعاء، من الساعة 1 ظهرًا إلى 6 مساء.

وقال محمد فتحي وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة جنوب سيناء، إن المركز هو الأول من نوعه بالمحافظة لخدمة ذوي الهمم، وافتتحه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة العام الماضي.

الأوراق المطلوبه للالتحاق بالمركز

وحددت مديرية الشباب والرياضة الأوراق المطلوبه للالتحاق بمركز التخاطب، وهي:

１- صورة شهادة الميلاد أو صورة البطاقة.

２- صورة بطاقة ولي الأمر.

３- صورة بطاقة الخدمات المتكاملة، أو شهادة التأهيل.

４- صورة مقياس الذكاء.

معرض لتسويق المنتجات اليدوية

وأكد «فتحي» أن وزارة الشباب والرياضة نفذت معرضًا تسويقيًا لمنتجات الشباب الحرفية واليدوية والتراثية بمركز التنمية الشبابية بشرم الشيخ، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء، موضحاً أن الهدف من المعارض دعم قطاع المنتجات اليدوية، وفتح طرق للشباب ليتمكنوا من تسويق منتجاتهم.

وتابع أنه جرى إتاحة مراكز الشباب لتسويق منتجات الشباب أصحاب المشروعات، مساهمة من الوزارة لتوفير فرص عمل للشباب من خلال تسويق منتجاتهم وتوفير دخل لهم من خلال المشروعات الصغيرة ومتناهيه الصغر.