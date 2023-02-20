تشكيل فريق كرة طائرة من ذوي الهمم ونشاط كشفي في مراكز شباب جنوب سيناء

أكد محمد فتحي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة جنوب سيناء، إن الرياضة أساس نجاح وتقدم المجتمعات، ووسيلة مهمة لمحاربة الفكر المتطرف وتنمية قدرات الشباب.

وأشار إلى أن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وجه بضرورة تنمية مواهب الشباب وتوجيهها في تحقيق البطولات، كما شدد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على الاهتمام بتنمية النشء من خلال مراكز الشباب والرياضة المنتشرة على مستوى المحافظات.

فريق ذوي الهمم

وقال وكيل وزارة الشباب والرياضة، إن تدريبات المشروع القومي لذوي الإعاقة الحركية داخل مركز التنميه الشبابية مستمرة بمركز شباب الطور، حيث جرى تكليف إبراهيم الصامولي مدير مكتب ذوي القدرات والهمم بمديرية الشباب والرياضة بتشكيل فريق الكرة الطائرة من ذوي الهمم.

وتابع، بأن مراكز الشباب تهدف لرفع مستوى القدرات واللياقة البدنية لذوي الهمم، ومساعدتهم على فهم ومعرفة القوانين وخطط اللعب وزيادة الثقة بالنفس والاعتزاز واحترام الذات، والعمل ضمن فريق في جو من المنافسة الشريفة.

أنشطة كشفية وعروض رياضية

وأوضح «فتحي»، أن النشاط الكشفي أحد أبرز الأنشطة في مراكز الشباب في محافظة جنوب سيناء، حيث يُجرى عقد لقاءات مستمرة لتوعية الكشافة وتعريفهم بالأساليب الصحيحة في التخلص الآمن من المخلفات الإلكترونية، وهي أحد نتائج قمة المناخ.

وقال، إن الدورات التدريبية الكشافة مستمرة وتشمل التدريب على كيفية التعامل مع الأزمات والكوارث، وكذلك عمليات الإسعافات الأولية وعمليات الإنقاذ، موضحاً أن شعبة العروض الرياضية قامت بتدريباتها الدورية والتي تشمل بعض التشكيلات والحركات والتمرينات الرياضية الجديدة.