موسكو تتهم واشنطن بعرقلة جهود التسوية في الشرق الأوسط

اتهم نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة دميتري بولانسكي، الولايات المتحدة بعرقلة الجهود الدولية لدعم التسوية في الشرق الأوسط، مؤكدا أن واشنطن تبذل قصارى جهدها لمنع تبني أي قرارات لصالح الفلسطينيين في مجلس الأمن.

وقال «بولانسكي»، في تصريحات أوردتها قناة روسيا اليوم الثلاثاء، إن الإجراءات المدمرة للولايات المتحدة منعت جميع الجهود الدولية للوصول إلى تسوية في الشرق الأوسط، مضيفا أن واشنطن تحاول استبدال الحلول السياسية الحقيقية بأخرى اقتصادية.