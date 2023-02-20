روسيا: بايدن حصل على ضمان بسلامته قبل ذهابه إلى أوكرانيا

أعلن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن لم يذهب إلى العاصمة الأوكرانية كييف، إلا بعد أن حصل على ضماننا لسلامته، وفقا لما ذكرت قناة «العربية» في نبأ عاجل.

وقال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، إن بايدن تعهد بأسلحة إلى كييف بعد أن حصل على وعدنا بسلامته.

وأجرى الرئيس الأمريكي جو بايدن، زيارة مفاجئة لأوكرانيا، اليوم الاثنين، لم يعلن عنها مسبقا وتعهد بمساعدات إضافية لكييف تبلغ قيمتها نصف مليار دولار.

زيارة مفاجئة لأوكرانيا

وغادر بايدن كييف، قبل قليل بعد زيارة قصيرة قبل 4 أيام من حلول الذكرى السنوية الأولى للعملية العسكرية الروسية.

ووصل الرئيس الأمريكي، إلى كييف في الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي، والتقى نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وقدم له التعهد بمواصلة الدعم الأمريكي لكييف، وفقا لشبكة «سى إن إن» الأمريكية.

وأكد أن زيارته إلى كييف ستعيد تأكيد التزامنا الثابت بديمقراطية أوكرانيا وسيادتها وسلامة أراضيها.