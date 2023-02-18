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حزب الوفد يطلق مبادرة لدعم الاقتصاد المصري

كتب:

يسرا البسيوني
04:39 م | السبت 18 فبراير 2023
الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد

الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد

قال الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، إنه في ظل أزمة التحديات الاقتصادية التي يمر بها العالم، قرر الحزب إطلاق مبادرة لدعم الدولة المصرية والاصطفاف خلف القيادة السياسية، داعيا الجميع إلى الوقوف خلف الدولة وتقديم كل الدعم للنهوض ببلدنا الحبيبة.

توجيهات رئاسية لدعم القطاع الخاص

وأكد عبد السند، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بمقر الحزب منذ قليل، أن ما لاحظه الحزب اتجاه لإحياء الصناعة المصرية وتوجيهات رئاسية لدعم القطاع الخاص بالإضافة لتطوير صناعة النسيج التي أطلقتها الحكومة تحت رعاية الرئيس السيسي كل هذه التحركات يجب أن ندعمها.

دعم اقتصاد الدولة

وأوضح أن هيئات الحزب جميعها ستعقد سلسلة من الاجتماعات لدعم اقتصاد الدولة، وتنظم عددا من المؤتمرات لدعم الاقتصاد، وكلفنا الدكتور أيمن محسب عضو الهيئة العليا للحزب منسق لدى الحزب بالحوار الوطني، بالتنسيق مع جميع أعضاء الحزب لهذه المبادرة، موجها الشكر للسعودية والإمارات والكويت وغيرها من الدول العربية التي تقف بجانب الدولة المصرية.

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بقلم يسرا البسيوني