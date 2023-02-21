غرفة السياحة: أكثر من 3000 سائح يشهدون احتفالية التعامد في أسوان فجر الغد

قال خيري محمد علي، رئيس مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بأسوان التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنّ أسوان استعدت بقوة لاستقبال الزوار من مختلف الجنسيات القادمين لحضور ظاهرة تعامد أشعة الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني، في معبد أبي سمبل فجر الغد.

الأتوبيسات جاهزة لنقل السياح إلى معبد أبوسمبل فجر غدا

وأضاف علي لـ«الوطن»، أنّ القطاع السياحي في الأقصر واسوان استعد بشكل كبير للاحتفالية، المقرر أن يحضرها أكثر من 3 الآف سائح، لافتا إلى أنّ الأتوبيسات التي ستنقل السياح جاهزة لنقلهم إلى معبد أبو سمبل قبل ساعات من موعد التعامد.

10 فرق فنية أوروبية تقيم حفلات بمناسبة ظاهرة التعامد

وأشار إلى أنّ هناك نحو 10 فرق فنية أوربية موجودة حاليا في أسوان، ستقدم عروضها الليلة لضيوف ظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني بمعبد أبي سمبل بأسوان، فضلا عن فرق الفنون الشعبية المصرية، حيث تشارك أكثر من محافظة مصرية بفرق فنية خلال الاحتفالية.

واقترح رئيس غرفة شركات السياحة بأسوان، استغلال الاهتمام العالمي بظاهرة تعامد الشمس خلال شهر فبراير، وتنظيم معرض سياحي مصري عالمي في أسوان، يتم الترويج خلاله للمقصد السياحي المصري، من خلال دعوة شركات السياحة العالمية لحضور المؤتمر، مشددا على ضرورة الدعاية بقوة في مختلف وسائل الإعلام لظاهرة التعامد.

ولفت خيرى إلى أنّ السياح القادمين لحضور ظاهرة تعامد الشمس بمعبد أبي سمبل، رفعوا نسب إشغال المطاعم الثابتة والعائمة في الأقصر وأسوان، العديد من الفنادق العائمة العاملة بين الأقصر وأسوان سجلت نسب إشغال حاليا بسبب ظاهرة التعامد وصلت إلى أكثر من 95%.

يذكر أنّ ظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني بمعبد أبي سمبل بأسوان، يحضرها هذا العام محافظ أسوان، وغادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة، فضلا عن بعض سفراء الدول بمصر، وقد يحضر وزيري الثقافة والتعاون الدولي.