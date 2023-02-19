ختام مهرجان أسوان للفنون بالتزامن مع تعامد الشمس على وجه رمسيس بأسوان

تختتم فعاليات مهرجان أسوان الدولي العاشر للثقافة والفنون، يوم 22 فبراير الجاري، تزامنا مع الاحتفال بظاهرة تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني في أبوسمبل، ويقام الحدث بالتعاون بين وزارة الثقافة والسياحة والآثار ومحافظة أسوان، ويعد من أبرز الأنشطة التي تخلق رواجا في المدينة ينتظرونه كل عام، إذ تشهد عروض المهرجان إقبالا كثيفا من الجمهور، فضلا عن تهافت السياح المقبلين لاكتشاف الحضارة المصرية العريقة.

14 موقعا تحتضن عروض مهرجان أسوان

تُقام العروض بشكل يومي في 14 موقعا بمحافظة أسوان من بينها 10 مواقع تابعة لقصور الثقافة وهي: مسرح فوزي فوزي، قصور كل من؛ كركر، دراو، كوم أمبو، حسن فخر الدين، توشكى، كلابشة، دهميت، الرديسية، السباعية، إضافة إلى جمعيات وأندية أسوان.

الفرق المشاركة في مهرجان أسوان العاشر

الفرق المحلية المشاركة: بورسعيد، العريش، مرسى مطروح، قنا، سوهاج، أسوان، الأقصر، توشكى، الإسماعيلية، الحرية، الشرقية، إضافة إلى الفرق الأجنبية: سيريلانكا، فلسطين، السودان، المكسيك، بولندا، اليونان، سلوفاكيا، اندونيسيا، رومانيا، كوريا الجنوبية.

ظاهرة تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني

وتعد ظاهرة تعامد أشعة الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني في معبد أبوسمبل، من الظواهر الفريدة وتحدث مرتين كل عام؛ يومي 22 فبراير و22 أكتوبر، و تستغرق الظاهرة نحو 20 دقيقة وقد تصل إلي 25 دقيقة فى ذلك اليوم.