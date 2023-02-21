استعدادات أسوان لظاهرة «تعامد الشمس بأبو سمبل».. حدث ينتظره العالم

تحتفل محافظة أسوان، خلال ساعات قليلة مقبلة، بظاهرة تعامد الشمس على رمسيس الثاني بقدس الأقداس وتمثال الإله آمون ورع حور بمعبد أبو سمبل بأسوان، والتي تتكرر مرتين يوميا واحدة يوم 22 فبراير والثانية 22 أكتوبر، لتجذب الظاهرة الآلاف من الزائرين من مختلف أنحاء العالم لمشاهدة الظاهرة.

وتخلد هذه الظاهرة ذكرى ميلاد رمسيس الثاني وذكرى تنصيبه ملكا فى حساب فريد للهندسة والفلك برع به المصري القديم وتجسد بظاهرة تعامد الشمس.

استعدادات أسوان لظاهرة تعامد الشمس

وتستعد محافظة أسوان بالعديد من الترتيبات لاستقبال الزائرين والترتيب للظاهرة الفريدة التى حيرت العالم، وبرهنت على عظمة وتقدم المصرى القديم بالهندسة والفلك.

وترصد «الوطن» أبرز استعدادات محافظة أسوان لظاهرة تعامد الشمس على معبد رمسيس بمعبد أبو سمبل وفقا لمحافظة أسوان.

مهرجان الثقافة والفنون

إقامة مهرجان أسوان الدولي للثقافة والفنون على هامش ظاهرة تعامد الشمس، التى بدأت بصفارات البواخر السياحية بعاصمة الثقافة والشباب والاقتصاد الأفريقي «أسوان» الذى يمتد 22 فبراير يوم الحدث الكبير بظاهرة التعامد.

استقبال 21 فرقة فنون شعبية للمشاركة بالمراكب الشراعية واللنشات ما بين فرق فنون شعبية مصرية وعربية وأجنبية بمشاركة حوالى 700 فنان وفنانة من فرق الفنون الشعبية.

معرض للفنون التراثية والتشكيلية

الاستعداد لتقديم العروض والاستعراضات الفنية المتنوعة يوم تعامد الشمس بمشاركة 14 قصر ثقافة.

إقامة معرض للفنون التشكيلية واللوحات الفنية والصور الفوتوغرافية والمشغولات اليدوية والحرف التراثية والبيئية ومعرض للكتاب.