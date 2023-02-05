غرفة السياحة: حجوزات جيدة من الأجانب لحضور ظاهرة تعامد الشمس في أسوان

قال خيري محمد علي، رئيس مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بأسوان التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن العديد من شركات السياحة الأجنبية بدأت حاليا في حجز رحلات لسائحيها لحضور ظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني بمعبد أبي سمبل بأسوان فجر يوم 22 فبراير الجاري، موضحا أن غالبية تلك الحجوزات تأتي من إسبانيا وأمريكا وفرنسا وعدد من دول أمريكا اللاتينية.

ظاهرة تعامد الشمس

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أن ظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني بمعبد أبي سمبل بأسوان، والتي تتكرر مرتين في العالم الأولى فى 22 فبراير، والثانية 22 أكتوبر، تعتبر من الفاعليات المهمة التي تجذب السياح الأجانب لزيارة أسوان، مشيرا إلى أن هناك استعدادات كبيرة من قبل الجهات المختلفة بالدولة ومحافظة أسوان للقادمين من مختلف دول العالم لمشاهدة تلك الظاهرة.

نسب إشغال الفنادق العائمة

وأشار إلى أن نسب إشغال الفنادق العائمة والثابتة حاليا تصل إلى نحو 100% وذلك بسبب تواجد أعداد كبيرة من السياح الأجانب حاليا بأسوان، بالإضافة للمواطنين المصريين الذين يتواجدون بكثرة فى المحافظة.

وتابع: إجازات منتصف العام الدراسي رفعت من نسب إشغال الفنادق العائمة والثابتة بأسوان، حيث فضل المئات من الأسر والشباب المصري قضاء تلك الإجازة بالأقصر وأسوان.

وأوضح رئيس مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بأسوان، أن الحركة السياحية الوافدة لأسوان منذ النصف الثاني من شهر ينايرالماضي، وحتى الآن جيدة جدا، مشيرا إلى أن أهم ما يميز تلك الحركة أنها تأتي من أسواق متعددة، ولا تقتصر على دولة معينة.

يشار إلى أن الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال فصل الشتاء الحالى تعتبر الأعلى خلال الـ10 سنوات الأخيرة، وذلك وفقا للإحصاءات التي أعدتها لجنة تسويق السياحة الثقافية.