اختفاء منازل بلدة تركية تحت الأرض بسبب الزلزال المدمر.. «لم تشهد أي قتيل»

قسم زلزال تركيا المدمر الذي ضرب الجنوب التركي والشمال السوري، فجر السادس من فبراير الماضي، قبل أن يعقبه زلزال آخر أمس الاثنين، تلك البلدة التركية الصغيرة «دميركوبرو» إلى قسمين.

مزارع تركي: غرقت منازلنا 4 أمتار بسبب الزلزال المدمر

«غرقت منازلنا 4 أمتار وكانت الأرض ترتفع وتنخفض».. بهذه الكلمات لخص المزارع التركي ماهر كاراتاش، البالغ من العمر 42 عاما وصاحب أحد المنازل التي غرقت في بلدة دميركوبرو التركية، الوضع في بلدته الصغيرة، عقب الزلزال الذي ضرب تركيا يوم السادس من فبراير وتلاه الآلاف من الهزات الأرضية التي جعلت السكان يشعرون بالخوف على حياتهم مع مرور كل دقيقة.

وبحسب تقرير لوكالة «فرانس برس»، أنه على الرغم من أن أحدا من قرية دميركوبرو الصغيرة التي يقطنها نحو ألف مواطن تركي، لم يقتل إلا أنها تعرضت لأضرار جسيمة.

وقسم زلزال تركيا هذه القرية الصغيرة إلى قسمين، وغمرت المياه العكرة شوارعها وأرصفتها التي تحولت ركاما وحطاما، فيما بدت المنازل الباقية وكأنها تترنح بشكل غير متوازن، حسبما أفادت وكالة «فرانس برس».