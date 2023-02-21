ماذا فعل اللبنانيون بعد زلزال تركيا؟.. النزول للشوارع وإغلاق المدارس والجامعات (صور)

ضرب زلزالان ولاية «هطاي» جنوب تركيا بقوة 6.4 درجة على مقياس ريختر، ما أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة المئات.

ووقع مركز الزلزال في بلدة «دفني» بولاية «هطاي» التركية، فيما تلته هزة أرضية بقوة 5.8 درجة على مقياس ريختر.

موقع الهزة ﻋﻠﻰ ﺑﻌد 200 كيلومتر من شمال لبنان

كما أسفر زلزال «هطاي» التركية، عن حدوث هزات ارتدادية شعر بها السكان في عدة دول من بينها لبنان وسوريا وفلسطين.ومساء أمس الاثنين، أعلن «المركز الوطني للجيوفيزياء» اللبناني، تسجيل هزة أرضية بقوة 6.3 على مقياس ريختر، في الساعة 07:04 مساء بالتوقيت المحلي «07:04 بتوقيت القاهرة» موقعها على الساحل التركي ﻋﻠﻰ ﺑﻌد 200 كيلومتر من شمال لبنان، مشيرا إلى شعور اللبنانيين بالهزة.

وعلى إثرها، أعلنت السلطات اللبنانية، إغلاق المدارس والجامعات، اليوم الثلاثاء، بعد الهزة الأرضية التي تعرضت لها البلاد.

وأضاف «الوطني للجيوفيزياء»، أن ليس هناك أي خطر من أمواج المد العاتية «تسونامي» في لبنان، وفقا لما ذكرته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.

أضرار في عدد من المنازل شمال البلاد

وهرع مواطنون في عدد من المناطق اللبنانية إلى الشارع، خوفاً من سقوط مبانٍ، فيما شوهد اللبنانيون في الطرقات، خصوصاً بيروت، قرب ميدان سبق الخيل، وفي ساحة الشهداء، فيما سجلت السلطات أضرارا في عدد من المنازل شمالاً، كما تم إطلاق النار في طرابلس، وسمعت التكبيرات في الجوامع، وفقا لما ذكره موقع «النهار» اللبناني

وكلف وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، عباس الحلبي، المسؤولين عن إدارة المدارس والجامعات بالكشف الهندسي مجدداً على مباني المؤسسات التعليمية كافة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.