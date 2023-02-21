ارتفاع ضحايا زلزال «هطاي» في تركيا إلى 6 وفيات.. وتحذير من كارثة أخرى

أعلنت وسائل إعلام ارتفاع عدد ضحايا الزلازل في محافظة «هطاي» الواقعة جنوب تركيا إلى 6 وفيات.

إصابة حوالي 300 شخص

وأمس الاثنين، أعلنت هيئة إدارة «الكوارث» التركية المعروفة باسم «آفاد» عن وقوع زلزالين في «هطاي»، بقوة 6.4 و 5.8 درجة على مقياس ريختر، فيما أشارت وزارة الصحة التركية، إلى إصابة حوالي 300 شخص.

وكانت السلطات في «أنقرة»، أعلنت أمس الاثنين، عن وقوع زلزالين في «هطاي» الواقعة جنوب البلاد، بقوة 6.4 و5.8 درجة على مقياس ريختر.

إنذار بكارثة أخرى ما لم يتم إعادة النظر بعناية في التخطيط الحضري

وفي سياق متصل، قال مهندسون معماريون ومدنيون إن الخطة التركية لإعادة الإعمار سريعاً التي ستبلغ تكلفتها نحو 5 مليارات دولار، وفق تقديرات، بعد الزلازل المدمرة التي ضربت جنوب البلاد، تنذر بوقوع كارثة أخرى ما لم يتم إعادة النظر بعناية في التخطيط الحضري.

وكانت السلطات التركية ،أشارت في وقت سابق، إلى أن أكثر من 380 ألف وحدة في 105 آلاف و794 مبنى، بحاجة ماسة للهدم أو انهارت، من أصل 2.5 مليون مبنى.

لا إصابات في «جنديرس» شمال سوريا

بدورها، دعت منظمة «الأمم المتحدة»، في وقت سابق، إلى المساهمة في حملة المساعدات لتركيا وسوريا، فيما قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، إن مساعدات «واشنطن» لتركيا ستتواصل بعد الزلزال الأخير.

وأمضى سكان «الريحانية» التركية يمضون ليلتهم في العراء خشية هزات ارتدادية، فيما أشارت قناة «العربية» الإخبارية، إلى أن نسبة قليلة جدا من سكان «أنطاكية» يقيمون في منازلهم.

وفي وقت سابق، أشارت وسائل إعلام، إلى انقطاع كامل للتيار الكهربائي في «هطاي» جراء الزلزال.وطلبت إدارة «الكوارث والطوارئ» التركية من سكان المدن الساحلية على البحر المتوسط الابتعاد عن الشواطئ، محذرة من ارتفاع مستوى سطح البحر حتى 50 سنتيمترا.

تحذير السلطات التركية المواطنين بالابتعاد عن ساحل البحر

وطالبت إدارة ولاية «مرسين» جنوب تركيا، المواطنين بالابتعاد عن ساحل البحر بعد الزلزال، محذرة من مخاطر ارتفاع مستواه.

وفي وقت سابق، حذر مركز«رصد الزلازل الأورومتوسطي»، من خطر وقوع موجات «تسونامي» في تركيا وإيطاليا وفرنسا واليونان والبرتغال.

وقالت القناة الإخبارية، إن لا إصابات في مدينة «جنديرس» شمال سوريا جراء الزلزالين الأخيرين، فيما أشارت «العربية»، إلى مناشدات لتكثيف دخول المساعدات إلى شمال غربي سوريا