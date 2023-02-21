عاجل.. الحكومة تسلم الرخصة الذهبية لـ13 شركة دعما للمشروعات التنموية

نظمت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، احتفالا أمس بمناسبة تسليم الرخصة الذهبية لـ 13 شركة، وقال حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إنّ من بين الشركات 9 تم منحها الرخصة الذهبية خلال ديسمبر الماضي، و4 تم منحها الرخصة منذ أسبوع، مؤكدا أنّ ذلك يأتي في إطار جهود الدولة لإتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات، تشجيعا للشركات والمستثمرين المحليين أو الأجانب للإسراع في تنفيذ مختلف المشروعات التنموية الجديرة بالحصول على الرخص الذهبية.

تسليم الكارت الذهبي الذكي

ولفت حسام هيبة، إلى أنّ الاحتفال شهد تسليم كارت الرخصة الذهبية الذكي وفقا للقرارات الصادرة في هذا الشأن، من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لشركات «يازاكي لأنظمة التوزيع الكهربائية، ومجموعة شركات ومصانع العربي للأجهزة الكهربائية والمنزلية، وإس آي وإيرنج سيستمز إيجيبت، وشركة هايبر إلكتريك إيجيبت ليمتيد، وشركة جريفولز إيجيبت لمشتقات البلازما، وشركة مصر للهيدروجين الأخضر، وشركة مصر للأمونيا الخضراء، وشركة مدينة اللقاحات والبيوتكنولجي، وشركة سي إف سي للأعلاف والكيماويات، وشركة يوفاك للقاحات، وشركة حسن علام للمقاولات، وشركة بلوم للتطوير العقاري، والشركة الوطنية لصناعة وسائل النقل والتنمية الزراعية».

أنشطة إنتاجية

وأضاف الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أنّ أنشطة الشركات الإنتاجية الحاصلة على الرخصة الذهبية، تنوعت بين عدد من المجالات، حيث شملت المجالات الصناعية والطبية والغذائية والزراعية والإنشائية والتكنولوجية.

وأكد حسام هيبة، أنّ الرخصة الذهبية تجربة جديدة من نوعها، تعكس مرحلة مختلفة تماما فيما يتعلق بتحسين بيئة الاستثمار من خلال تجاوز المدد الزمنية الطويلة المعتادة للحصول على التراخيص لبدء المشروعات، مشيرا إلى أنّ تجربة الرخصة الذهبية باتت تعد منحى واتجاها عاما للدولة ولهيئة الاستثمار للتيسير على المستثمرين، وسيتم العمل على تقليص مدة الحصول عليها خلال الفترة المقبلة.

يذكر أنّ الرخصة الذهبية تُعد بمثابة موافقة واحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته بما في ذلك تراخيص البناء، وتخصيص العقارات اللازمة له، ويتم منحها للشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وفقا لخطة التنمية الاقتصادية للدولة، وكذلك الشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات المشاركة بين القطاع الخاص والدولة أوالقطاع العام أو قطاع الأعمال العام، وذلك في أنشطة «المرافق العامة والبنية التحتية، والطاقة الجديدة والمتجددة، والطرق والمواصلات، والموانئ، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات».