خبير اقتصادي يكشف دور الرخصة الذهبية: بوابة لجذب الاستثمار بعيدا عن البيروقراطية

قال الخبير الاقتصادي محمد أنيس، إن البيروقراطية أحد أهم العوائق التي تعطل العملية الاستثمارية، لذا يعد قرار الحكومة والذي أعلن عنه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بإصدار الرخصة الذهبية والتي ستتخطى كل الإجراءات الروتينية والتعقيدات الإدارية واحدا من أهم القرارات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا.

ما هي الرخصة الذهبية؟

وأشار أنيس، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أن الرخصة الذهبية والصادرة وفقا لنص المادة 20 من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 والمادتين (42 و43) من لائحة التنفيذية والتي سيتاح بموجبها إقامة المشروع وفقا لموافقة واحدة وتشغيله وإدارته بما في ذلك تراخيص البناء، وتخصيص العقارات اللازمة له، ستكون واحدة من أهم عناصر الجذب للاستمرار الأجنبي قريبا جدا.

خطوات مهمة لجذب الاستثمار

وأشار إلى أن الحكومة عليها استكمال تلك الخطوة المهمة من خلال اختصار كل الخطوات الإجرائية في خطوة واحدة وهو إجراء متبع في كثير من الدول المجاورة والشقيقة، وقد أثبت كفاءته في جذب الاستثمار الأجنبي وتحقيق عوائد اقتصادية واستثمارية فعالة على المدى القريب والمدى البعيد.