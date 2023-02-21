تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني بـ أبوسمبل خلال ساعات

تتوجه أنظار العالم خلال الساعات القليلة المقبلة، لمشاهدة ظاهرة تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني بمعبد أبو سمبل بمحافظة أسوان، إذ تتسلل الشمس عبر بحيرة ناصر، قاطعة أكثر من 60 مترا، مخترقة قدس الأقداس لتلقى بأشعتها على وجه رمسيس الثاني، واخته رع حور والإله أمون، متجاهلة تمثال بتاح إله الظلام.

لتستمر ظاهرة تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني بين 20 حتى 25 دقيقة لتعود بالإنزواء مرة أخرى، عن وجه الثلاث تماثيل مغادرة قدس الأقداس فى معبد أبو سمبل.

تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني

تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني ظاهرة تتكرر كل عام مرتين، وفقا لحديث محمد أدم مفتش بهيئة الآثار المصرية لـ«الوطن»، موضحا أن ظاهرة تعامد الشمس تحدث يومي 22 فبراير و22 أكتوبر من كل عام، في ظاهرة فلكية فريدة أثبتت للعالم عظمة وقدرة المصري القديم على الحسابات الفلكية والهندسة، وحساب سقوط أشعة الشمس وتحديد الموعد والمكان.

موعد تعامد الشمس على وجه رمسيس الثانى

وأضاف «أدم»، أن موعد تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني حدده بدقة فائقة المصري القديم، حيث يتزامن ذلك مع موعد ميلاده وموعد تنصيبه ملكا على عرش مصر، وبداية موسم الحصاد وموسم الزرع، ما يبرهن على أن حسابات المصري القديم كانت ذات دقه فائقة.

معنى تعامد الشمس

فضلا عن اختراق أشعة الشمس لعدة حواجز وصولا لقدس الأقداس لتضيئ وجه رمسيس الثاني فمعنى تعامد الشمس أن تغطي الشمس الوجه وتنيره، بينما تتجاهل أشعة الشمس إله الظلام بتاح، دون إضاءته.

ظاهرة تعامد الشمس

تستعد أسوان لظاهرة تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني بالعديد من التحضيرات، وفقا لبيان المحافظة افتتح المحافظ مهرجان الثقافة والفنون الدولي العاشر، الذي يشارك به 21 فرقة مصرية وعربية وأجنبية، بمشاركة 700 فنان لتقديم عروض تراثية وفلكلورية.

كما تنظم المحافظة معرض للحرف اليدوية والتراثية والكتاب والتصوير على هامش الظاهرة.

متابعة ظاهرة تعامد الشمس

أوضح على عامر مرشد سياحي لـ«الوطن»، أنه يقبل الآلاف كل عام لمشاهدة الظاهرة سواء السياح أو المصريين، فتشهد أسوان رواجا خلالها، ويحرص السياح على تصوير لحظات تعامد الشمس على وجه رميسس، الذي يحدث بالصباح الباكر.