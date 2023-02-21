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«المرور»: تحرير 2409 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة

كتب:

محمد بركات و إسراء عبد العزيز
10:57 ص | الثلاثاء 21 فبراير 2023
الملصق الإلكتروني

الملصق الإلكتروني

ضبطت الإدارة العامة للمرور، عدد من المخالفات المرورية المتنوعة على الطرق والمحاور الرئيسية، وحررت 2409 مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

مخالفة مرورية

واستمرت حملات الإدارة العامة للمرور على الطرق والمحاور الرئيسية، وحررت 612 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة، وجرى رفع 64 سيارة ودراجة نارية متروكة بالشوارع.

العقوبة القانونية

ووفقًا لقانون المرور، فإن العقوبة القانونية لعدم تركيب الملصق الإلكتروني تتضمن:

- سحب الترخيص لمدة تبدأ من شهر وتصل إلى 3 أشهر.

- غرامة تبدأ من 300 جنيه وتصل إلى 1500 جنيه.

- كما يعاقب صاحب المخالفة بالحبس مدة تصل إلى 6 أشهر.

- تطبيق إحدى عقوبتي الحبس أو الغرامة.

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بقلم محمد بركات و إسراء عبد العزيز