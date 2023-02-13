تفاصيل إسقاط جسم جوي غريب فوق ولاية أمريكية.. «إف 16» نفذت المهمة

أعلن ‏مسؤولون أمريكيون، إسقاط جسم غريب ثان فوق «بحيرة هورون» بولاية «ميشيجن» شمال شرق الولايات المتحدة الأمريكية، ونشرت وسائل إعلام تفاصيل إسقاط الجسم الغربي فوق البحيرة الأمريكية.

وقالت وسائل إعلام، إن طائرة مقاتلة من طراز «إف 16»، أسقطت جسما فوق مياه «بحيرة هورون» على الجانب الأمريكي من الحدود الدولية مع كندا، كان يشكل تهديدا للطيران المدني وينطوي على مخاطر استخباراتية محتملة.

تحليق 4 أجسام فوق أمريكا الشمالية خلال 8 أيام

وخلال الـ8 أيام الماضية، حلقت 4 أجسام فوق أمريكا الشمالية. وأمس الأحد، أغلقت السلطات الأمريكية المجال الجوي فوق جزء من بحيرة «جريت ليك»، لأغراض الدفاع. وتم إسقاط الهدف، بأمر من الرئيس الأمريكي جو بايدن بواسطة طائرة «إف 16» باستخدام صاروخ جو-جو «سايدويندر».

من جانبها، أشارت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، إلى إطلاق النار على جسم مشبوه كان يمثل تهديدًا بسبب قدراته المحتملة على المراقبة، مضيفة إن الهدف المشبوه حلق بالقرب من مواقع عسكرية حساسة، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وكان الجسم المشبوه على ارتفاع حوالي 20 ألف قدم في المجال الجوي الأمريكي، وقالت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، إن الجسم تم تتبعه بصريا وعن طريق الرادارات منذ صباح أمس الأحد، وشوهد أمس الأول السبت بالقرب من مواقع دفاعية في «ولاية مونتانا» غرب البلاد.

«البينتاجون»: الرادارات الأرضية عجزت عن رصد الأجسام الغريبة

وأضاف «البنتاجون»، أن الرادارات الأرضية عجزت عن رصد الأجسام الغريبة، موضحا أن الأجسام مرتبطة بنشاط «الحزب الشيوعي الصيني».

وقالت قيادة الدفاع الجوي لأمريكا الشمالية «نوراد» إنه بالتعاون مع إدارة الطيران الفيدرالية، بدأ فرض قيود مؤقتة على الطيران، ظهر أمس الأحد لضمان سلامة الحركة الجوية في المنطقة. وفي ووت لاحق من اليوم ذاته، اشارت في تغريدة إلى رفع الحظر.

وكانت السلطات الكندية، أعلنت في وقت سابق، إغلاق المجال الجوي في منطقة قريبة من «توبرموري» لأسباب تتصل بالأمن القومي، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

حاكمة ميشيجن: إسقاط الجسم بسرعة وأمان

وفي وقت سابق، قالت حاكم «ولاية ميشيجن»، جريتشن ويتمير، إن الجسم تم إسقاطه بسرعة وأمان، مضيفة عبر «تويتر»، إن الأمن القومي على رأس الأولويات دائما».

من جانبه، طالب عضو «الكونجرس» الأمريكي عن «الحزب الجمهوري»، جاك بيرجمان عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة «تويتر» بإطلاع الأمريكيين على ملابسات إسقاط الأجسام، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

ونقلت شبكة «فوكس» الإخبارية الأمريكية، عن بيرجمان، قوله إن الجسم كان له شكل ثماني الأضلاع، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وفي وقت سابق، قال زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس «الشيوخ» الأمريكي تشاك شومر، في مقابلة مع قناة «أيه بي سي» المحلية، إن مسؤولي الأمن القومي يعتقدون أن الجسمين الطائرين، اللذين أُسقط أولهما فوق البحر المتجمد بالقرب من «ديدهورس» بولاية ألاسكا، يوم الجمعة الماضية ودُمر ثانيهما فوق «يوكون» الكندية، أمس الأول السبت، كانا منطادين ولكن أصغر كثيرا من الأول.

من جانبه، أشار رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، إن المحققين يتعقبون حطام الجسم الطائر الغامض الذي أسقطته مقاتلات أمريكية «إف 22» فوق «أراضي يوكون»، وأمس الأول السبت، قال ترودو، إن طائرة أمريكية «إف 22» أسقطت جسما طائرا فوق شمال البلاد.