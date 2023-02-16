الرئيس الأمريكي: سنسقط أي جسم طائر يحلق فوق الولايات المتحدة

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في خطاب بشأن الأجسام الطائرة التي رصدت أخيرا فوق الولايات المتحدة، إن الجيش الأمريكي يراقب الأجواء بعد حادث المنطاد الصيني، بحسب ما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» في نبأ عاجل.

لا نعلم طبيعة المنطاد حتى الآن

وأضاف بايدن أن أي أجسام طائرة ستحلق فوق الولايات المتحدة أو تشكل تهديدا سنسقطها، وسننفذ مزيدا من الإجراءات لتحسين قدرتنا على اكتشافها.

وتابع: «أسقطنا الأسبوع الماضي 3 أجسام طائرة في الأجواء الأمريكية والكندية ولا نعلم طبيعتها بعد، والاستخبارات ترجح أن الأجسام الطائرة كانت تابعة لشركات أو مؤسسات بحثية».

وأكمل: «ليس لدينا أي دليل على حدوث زيادة مفاجئة في عدد الأجسام الطائرة في الأجواء الأمريكية، ولا مؤشرات على ارتباط الأجسام الطائرة ببرنامج تجسس تابع للصين أو لدولة أخرى».

أي أجسام ستحلق فوق الولايات المتحدة سيتم إسقاطها

ونوه بأن واشنطن تسعى إلى المنافسة، وليس النزاع مع الصين، قائلا: «سندير هذه المنافسة بشكل مسؤول كي لا تتحول إلى مواجهة».