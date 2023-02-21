ضبط 14 قضية مخدرات وتنفيذ 5259 حكما قضائيا في كفر الشيخ

شنّت المباحث الجنائية بمديرية أمن كفر الشيخ، بالتنسيق مع فرع الأمن العام، حملة أمنية مكبرة، استهدفت ضبط الخارجين على القانون من حائزي ومحرزي المواد المخدرة والأسلحة البيضاء، فضلاً عن تنفيذ الأحكام.

ضبط 14 قضية مخدرات

وأسفرت الحملة عن ضبط 14 قضية مخدرات بإجمالي 5.5 كيلو جرام من مخدر الحشيش، و4.5 كيلو جرام من مسحوق الهيروين المخدر، و330 قرصاً مخدراً، بحوزة 15 متهماً، من بينهم 6 من ذوي المعلومات الجنائية.

تنفيذ 5259 حكماً

كما تمكنت الحملة من تنفيذ 5259 حكماً، وحكمي جنايات، و2141 حكم حبس؛2001 حكم جزئي، 140 حكماً مستأنفاً، 2976 غرامات، 140 مخالفة، و430 من المحكوم عليهم.

يأتي ذلك، في إطار جهود الأجهزة الأمنية بمديرية أمن كفر الشيخ، لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط المواد المخدرة، وملاحقة وضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة.