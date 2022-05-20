«القاهرة» تواصل التصدي لمخالفات البناء.. تنفيذ أحكام الإزالة

تواصل أحياء محافظة القاهرة تنفيذ توجيهات اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، بالتصدي للبناء المخالف وتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة حيال بعض المخالفات، مع ضرورة التنسيق الدائم مع الجهات الأمنية المعنية والمرور الميداني المستمر لرصد كافة المخالفات والتصدي لها بحزم.

إزالة مخالفات

وكان محافظ القاهرة ونائبه للمنطقة الشرقية الدكتور إبراهيم صابر، قد أصدرا قرارات بازالة عدد كبير من المخالفات بالعقار رقم 11 بشارع رمسيس بالكورية بمصر الجديدة «برج القمزي»، وهي القرارات التي أكدها الحكم الصادر من محكمة شمال القاهرة الجزئية بناء على الدعوى المرفوعة من المحافظة، بالحبس لمدة سنة وغرامة مثلي قيمة الأعمال المخالفة على المسئولين عنها بشركة القمزي بانية العقار.

حملات حي مصر الجديدة

وبناء على تعليمات محافظ القاهرة، قام اللواء حسام لبيب رئيس حي مصر الجديدة ولجنة من الحي بمرافقة قوة أمنية من قسم مصر الجديدة برئاسة العقيد محمد غيته مأمور القسم، بالبدء في تنفيذ إزالة المخالفات المذكورة وهو ما تم بالفعل لعدد منها، في حين بدأ الحي في مخاطبة النيابة العامة والجهات الفنية المختصة لاستيفاء باقي الإجراءات القانونية اللازمة حتى يتم الانتهاء من الازالات كاملة في غضون أيام قليلة.

أعمال توسعات

كما واصل حي مصر الجديدة متابعة أعمال التوسعات بطريق حسين كامل سليم بالماظه من أجل إقامة محور حيوى، يربط بين شارع الثورة، الذي يعد امتداد لطريق السويس وأحياء المنطقة الشرقية من مصر الجديدة والنزهه ومدينة نصر، مع استمرار أعمال الإزالات بالتنسيق مع شرطة المرافق ونقطه الماظة - قسم شرطة مصر الجديدة للانتهاء من الأعمال الجارية لإزالة تعاضات بشارع حسين كامل سليم ،وتم الدفع بسيارات من الحي لمعاونة الأسر في نقل منقولات وذلك يتم بعد صرف التعويضات الأزمة للسكان فى هذا الموقع.